الامارات | طقس الإمارات : انخفاض الحرارة وتحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد من تشكل الغبار والأتربة على الطرق، داعية السائقين والأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الأجواء.

وأصدرت شرطة أبوظبي تحذيرا عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الغبار، داعية السائقين إلى ضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

من جانبه، حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل غبار مثار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى 2000 متر على بعض المناطق، مناشدا جميع الأفراد إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الاشاعات.

ووجه المركز أربع إرشادات يتوجب على الافراد اتباعها وهي تجنب التعرض المباشر للغبار والعوائق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.

توقعات بسقوط أمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، السبت ، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً،

وسيكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً .

كما نبه المركز إلى احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، صباح الأحد المقبل، على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا

كما توقع المركز انخفاض آخر في درجات الحرارة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا.