الامارات | هدية «أمّ الإمارات» للشعب الفلسطيني تصل إلى مدينة العريش المصرية 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت سفينة المساعدات الإماراتية السادسة إلى مدينة العريش المصرية، أمس، تحمل على متنها هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، استجابة للوضع المأساوي فيه.

‏وكان في استقبالها بميناء العريش وفد يضم وزيرة دولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، ومحافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور.

‏وزارت ميثاء الشامسي والوفد المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، الذي يقدم خدماته للأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

‏‏وقامت والوفد الزائر بجولة في أروقة المستشفى، وتعرفت إلى أقسامه المختلفة، والخدمات التي يقدمها للمصابين والجرحى من قطاع غزة، والتقوا المرضى للاطمئنان على صحتهم.

‏وكانت السفينة انطلقت من ميناء الحمرية بإمارة دبي، في 20 يناير الماضي، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏وتعد السفينة الكبرى من حيث الحمولة، منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، إلى قطاع غزة هدية من «أمّ الإمارات» إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحمل السفينة على متنها 5800 طن من المواد الإنسانية، ومواد غذائية ومواد إيوائية ومستلزمات طبية، وتصل السفينة قبل شهر رمضان الفضيل لتوفير المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، استجابة للوضع المأساوي في غزة، ولتخفيف معاناتهم المستمرة.

وأسهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية دار البر، وجمعية الشارقة الخيرية.

‏وتتزامن المساعدات مع انطلاق المرحلة الكبرى من عملية «الفارس الشهم 3» في غزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث كثفت العملية جهودها لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشقاء في غزة.