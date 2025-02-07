الامارات | خالد بن محمد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أحمد الصفدي.

وفي مستهل اللقاء، رحب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان برئيس مجلس النواب الأردني، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتَي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش.