الامارات | تأسيس كلية طب جديدة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت الجامعة الأميركية في دبي مذكرة تفاهم مع كلية بيريلمان للطب في جامعة بنسلفانيا (بين ميديسين) لتأسيس كلية طب تكون تابعة للجامعة الأميركية، لتعزيز التعليم الطبي في الإمارات والاستفادة من خبرات كلية الطب في جامعة بنسلفانيا التي تحتل المرتبة الثالثة بين كليات الطب الأميركية التي تعتمد على الأبحاث المكثفة.

وستشهد الشراكة تعاوناً بين «بين ميديسين» والجامعة الأميركية في دبي لتطوير منهج دراسي لبرنامج درجة الدكتوراه في الطب، الذي يستخدم أفضل ممارسات التعليم الطبي في الولايات المتحدة الأميركية، والمصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة. والغرض من البرنامج تعليم وتدريب طلاب الطب ليصبحوا أطباء قادرين على تقديم رعاية صحية ذات مستوى عالمي في الإمارات، ما يعني أن خريجي البرنامج سيشكلون عناصر تعمل على إدخال تغيير كبير في هذا المجال، على الصعيدين الوطني والدولي.

وستسهم الشراكة بين الجامعة الأميركية في دبي و«بين ميديسين»، التي تتموضع في إطار الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لزيادة القدرات في قطاع الرعاية الصحية، في تلبية الطلب المتزايد على الكوادر الطبية في الدولة، من خلال تدريب الجيل المقبل من الأطباء. كما أنها تعزز استراتيجية مئوية الإمارات لإعطاء الأولوية للتعليم في مجال العلوم الصحية، وتدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية أو الطبية. وستوفر كلية الطب الجديدة في الجامعة الأميركية بدبي نقطة محورية للتعليم والأبحاث لإدخال تحسينات على النتائج الصحية، وتساعد في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً في هذا القطــاع.

ووقعت مذكرة التفاهم في الجامعة الأميركية في دبي بحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، ومديرة هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوكالة، الدكتورة سميرة الملا، إلى جانب أعضاء من فريق القيادة من الجامعة الأميركية في دبي وكلية الطب في بنسلفانيا.