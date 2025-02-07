دقيقة ونصف.. لتسجيل الطالب المواطن في جامعات الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

خفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفترة التي يستغرقها تقديم طلبات قبول الطلبة المواطنين إلى مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتصل إلى دقيقة ونصف فقط، بعد أن نجحت في تقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنحو 86%.

ويأتي ذلك ضمن النسخة المحدثة من نظام التسجيل الموحّد «نابو» الذي طرحته الوزارة مؤخراً والذي يقع ضمن لائحة الأولويات في المشاريع التطويرية التي تنفذها على قدم وساق، لتمكين الطلبة من الحصول على تجربة متميزة سهلة وسريعة، وصب تركيزهم على مسارهم التعليمي وليس على الإجراءات الإدارية المطلوبة.

وقالت الوزارة إن النسخة المحدثة من نظام قبول الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي هي عبارة عن واجهة خدمات رقمية تهدف إلى الارتقاء برحلة تقديم وقبول والطلبة في جامعات الدولة المدرجة، ضمن نظام التسجيل الموحّد، والذي بدأت الوزارة بالتوسّع به.

ويأتي التحديث ضمن مشروع متكامل أطلقته الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وتوفير خدمات استباقية تعزز من تجربة المستخدم بما يتماشى مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية لتعزيز الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية تعزيز تنافسيتها العالمية.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد إكمال جميع طلبات التسجيل للفصل الأول من العام الأكاديمي المقبل 2025-2026 سيكون بتاريخ 30 يونيو، لتعلن في أغسطس 2025 عن القرارات النهائية للقبول في يوم ستحدده لاحقاً.

ويمكن للطلبة اختيار ثلاث جامعات مختلفة في الطلب كحدّ أقصى، فيما دعت الدارسين إلى ضرورة زيارة موقع الخدمة بشكل دوري، للتحقق من حالة الطلب والحصول على المعلومات والإرشادات المهمة لمراحل التسجيل والقبول.

أما اشتراطات التقديم فأربعة: هي أن يكون المتقدم من المواطنين أو أبناء المواطنات، وأن يكون المتقدم من طلبة الصف الثاني عشر، أو ممن استكملوا متطلبات الصف الثاني على مستوى المدارس الحكومية والخاصة في الدولة والدارسين خارج الدولة، وأن يكون المتقدم أنهى كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتقديم الطلب، مع استيفاء جميع الوثائق الثبوتية والأكاديمية المطلوبة، خلال المواعيد المحددة، وأخيراً خيار البعثة متاح فقط للطلبة المواطنين، مع شرط استيفاء المتطلبات المحددة الخاصة بالبعثة الدراسية.