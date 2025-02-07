«سنة جديدة» في «خليفة الطبية»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة صحة، التابعة لبيورهيلث مبادرة نمط الحياة الصحي، تحت شعار، «سنة جديدة بداية جديدة» الموجهة إلى أفراد المجتمع، والتي تهدف إلى الدعوة نحو إتباع أساليب وممارسات حياة صحية مع بداية العام الجديد، وزيادة الوعي بالحفاظ على أسلوب حياة صحي ونشط.

وتتضمن المبادرة تخصيص الكوادر الطبية والمؤهلة العاملة في هذا المجال لاستقبال الحالات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة الصحية وعمل التقييم المخصص لأسلوب حياة كل فرد وتقديم الوصفة الطبية المتضمنة على خطة شاملة لجعل نمط الحياة الصحي في متناول الجميع عبر التغيير من منظور المجتمع فيما يتعلق بالصحة والعمل على استدامة هذا النمط في مختلف أوجه نشاطاته.

وقالت الدكتورة مريم جاسم آل علي، استشاري طب أسرة ونمط الحياة، في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «إن مبادرة سنة جديدة وبداية جديدة، مبادرة متعلقة بنمط حياة صحي عبر إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد، وضمان العيش في مجتمع أكثر صحة وسعادة، والتشجيع على عيش حياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية، مع تعزيز مفاهيم الصحة العامة لدى الجميع، لدمج الرعاية الصحية في كل جانب من جوانب حياة الأفراد، والذي يعد أمراً بالغ الأهمية».

وذكرت أن المبادرة التي تحمل شعار «سنة جديدة بداية جديدة»، تأتي بالتزامن مع وضع الأفراد في بداية كل عام جديد أهدافاً جديدة يجب أن تتضمن جوانب متعلقة بالصحة العامة، منها على سبيل المثال، التخطيط لنزول الوزن، أو ممارسة الرياضة، والنوم بشكل أفضل، وغيرها من الجوانب، ونحن هنا وضمن هذه المبادرة نسعى أن نكون جزءاً من رحلة التغيير الصحي لهذا الفرد، وضمن رحلته الجديدة لتشجيعهم على ممارسة هذا النمط المفيد لصحتهم ومساعدتهم على الحفاظ على نمط صحي عبر هذه المبادرة الصحية التي تدعم أفراد المجتمع، وتسهم في تحقيق أهدافهم وقراراتهم الصحية للعام الجديد.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن تقييم كامل لنمط حياة الفرد عبر عمل الفحص الشامل لجوانب حياته المختلفة منها، النظر في النظام الغذائي، والنشاط البدني، وساعات النوم، وإدارة التوتر، وكذلك العلاقات الاجتماعية وغيرها، وبناءً على ذلك يتم تقديم خطة شخصية على شكل وصفة طبية نعمل من خلالها على تضمين نصائح وممارسات طبية بناء على أسلوب الحياة تساعدهم على تحقيق أهدافهم الصحية بشكل صحيح وتدريجي ومستدام.

ولفتت إلى أنه من خلال المبادرة نسعى إلى تقديم وصفة طبية بناء على نمط حياة الشخص، وطرح إرشادات واقعية لتحقيق أهدافهم بطريقة آمنة، وخطة شاملة متكاملة، عبر عمل زيارة ميدانية مع الشخص بشكل مستمر لتقييم مدى تقيده بالخطة حتى وإن كانت صعبة يمكن تغييرها لكي يستطيع الالتزام بها، وتقييم أسلوب الحياة للوقاية من الأمراض المزمنة منها القلب والسكري والضغط، حيث أثبتت الدراسات أن طب نمط الحياة يمنع 80% من الأمراض المزمنة وغير السارية.

وأوضحت أن طريقة الانضمام للمبادرة تكون من خلال زيارة المستشفى، أو الاتصال على أرقام المستشفى 80050، وسيتم التواصل وتحديد الموعد للتقييم الأولى، وتسجيلهم في الحملة للخضوع إلى تقييم نمط الحياة بعدها تقديم خطة مخصصة لكل فرد على حدة.