الامارات | محمد بن راشد: تجّار دبي هم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تجّار دبي هم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس إدارة غُرف دبي، التي تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

كما اعتمد سموّه مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي، ومجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية، ومجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك للإسهام في تعزيز دور الغرف في دعم التنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، إضافة إلى بناء وتعزيز الشراكات الدولية، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمارات.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «قبل ثلاثة أعوام أعدنا هيكلة غرفة التجارة في دبي لثلاث غرف.. غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.. وبحمد الله، حققت الهيكلة الجديدة نجاحات متميّزة، اليوم اعتمدنا تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة».

وأضاف سموّه: «تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي.. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية.. كل التوفيق للفريق في مهام عملهم في خدمة ودعم كافة رجال الأعمال في دبي».

وتسهم مجالس إدارات الغرف متعددة الاختصاصات، ومجالسها الاستشارية الموسّعة والمتنوعة، التي تضم أسماء بارزة في عالم التجارة والأعمال من جنسيات مختلفة، في تكريس نموذج دبي الفريد كمجمّع عالمي للأعمال قائم على الشراكة الفاعلة مع الشركات الدولية والأفكار التجارية السبّاقة والمبتكرة وروّاد الأعمال.

مجلس إدارة غُرف دبي

وقد تمت تسمية عبدالله الغرير رئيساً فخرياً لغرف دبي، في حين يضم مجلس إدارة الغُرف: سلطان بن سعيد المنصوري رئيساً لمجلس إدارة غرف دبي وغرفة تجارة دبي، وسلطان أحمد بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وعمر سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

كما يضم مجلس إدارة غرف دبي في عضويته كلاً من هلال سعيد المري، وأحمد عبدالله بن بيات، وعمر عبدالله الفطيم، وشهاب محمد قرقاش، وخالد جمعة الماجد، وفيصل جمعة بلهول، وبطي سعيد الكندي، وعلي سعيد البواردي، وخالد أحمد الطاير، وأمل محمد المري، والدكتورة أمينة الرستماني، وغسان أحمد الكبسي، وطارق أحمد باقر.

مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي

ويضم مجلس إدارة غرفة تجارة دبي سلطان بن سعيد المنصوري رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من عمر عبدالله الفطيم، وفيصل جمعة بلهول، والدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، وبطي سعيد الكندي، وبطي عبيد الملا، ومحمد عبدالعزيز باقر، وفردان علي الفردان، وعلي سعيد البواردي، وطارق أحمد باقر، وسويدان سعيد النابودة، وأحمد عيسى السركال، وثاني عبدالله الشيراوي، وراشد علي الأنصاري، وهند محمد بن خرباش، وشهاب محمد قرقاش، وسعيد سيف الغرير، وعيسى فريد القرق، وأمل محمد المري، وسيف علي الشعفار، ومحمد خلف الحبتور، ويحيى سعيد لوتاه.

كما يضم المجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي كلاً من الدكتور طارق حميد الطاير، وعبدالله أحمد الموسى، وعبدالله محمد النابودة، وإبراهيم أحمد العباس، وعبدالفتاح شرف، وخالد خليفة النابودة، وسيف أحمد بالحصا، ومروان الرستماني، وعبدالعزيز محمد بن شعفار، وصوفي عبدالله صالح، وخالد جاسم بن كلبان، والدكتور أحمد حسن بن الشيخ، وهاني راشد اليتيم، وإقبال يوسف اليوسف، وهند حبيب الملا، وجمال عبدالله الشعفار، ومحمد مطر بالكوس، وعبدالله سيف الحثبور، وأسامة إبراهيم صديقي، ومحمد زعل، ومشعل حمد كانو، وبدر عبدالله الجزيري، وأحمد سعيد باليوحه.

مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

ويشمل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: عمر سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، وعضوية كل من أحمد عبدالله بن بيات نائباً للرئيس، وحمد عبيد المنصوري، وفهد عبدالعزيز البناي، ومحمد عبدالغفار حسين، وخالد أحمد الطاير، وفادي غندور، ومنى حيدر عطايا، وهند عبدالحميد صديقي، ورونالدو مشحور، وتوماسو رودريجز، وكيفن شلهوب، ونور سويد، وديفيانك توراخيا، ومدثر شيخة، وداني فرحة، ومحمد بلوط، وحيدر علي خان، ومحمد يسيلهارك.

كما يشمل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي كلاً من ريان ماهوني، وبافل دوروف، وراشد محمد العبار، وفيليب بحوشي، واليسا فريحة، وماجد المسمار، ومصطفى قنديل، ومحمد هلال عصفور، ويونس آل ناصر، وارجون موهان، وسيد حشيش، وأحمد عبدالكريم جلفار، وجويلام جيورجس بويساز، ومنصور بن حبتور، وبهافين ماهيندرا توراخيا، وكارل ماجنوس اولسون، ووليد سمير حنا، ورجاء المزروعي، وجو أبي عقل، وطلال طارق الطباع، وعثمان سلطان، وفينود بيروفيمبو كريشنان، والكسندر تاماس، وجياوي ليو، وربيع حيدر عطايا، وفهد الحساوي، وأميت جاين، ومايكل لهياني، وعزام علم الدين، وفيصل رحمن، وطلال زياد بايا، وحسين أحمد فريجة، وعلي محمد مطر، وكريستوف جيلبيرت ريج، وأحمد محمود عودة.

مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية

ويتألّف مجلس إدارة غرفة دبي العالمية من سلطان أحمد بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، وعضوية كل من هلال سعيد المري نائباً للرئيس، والدكتور حبيب الملا، والدكتور عصام التميمي، وأحمد علي الخلافي، وتيموثي شارلز كلارك، وسعيد منصور العور، وغسان أحمد الكبسي، وخليل هشام ياسين، ومحمد أمين سالم، وبدر حميد جعفر، وستيفن كولين موس، ومي نصرالله ميرفيل، ورولا أبومنه، وانوج رنجان، ودينو فاركي، وجوليا أونسلو كول، وياسر عبدالملك، وديميتريوس دوسيس، وجوراف بوشان، وهاني أشكر، وأرشد غفور، وإيلي شيلوت، ونيليش فيد، ونيشا جاكتياني.

ويضم المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية بول جريفيث، ومحمد عبدالعزيز الشايع، وديتمار جوسيف سيرسدورفير، والدكتورة سعيدة جعفر، واليشا موبن، واوزجور اوندر، وحامد علي، وسونيل جورج جون، ونيكولاس بيتر ماكلين، وخالد صلاح الدين الدباغ، وسعد عاصم الجنابي، ورشا مكارم، وجيرومي درويسك، وانثوني اوسليفان، وفرح فستق، وراميش براباکار، وطارق رزق، وایان جونسن، وبيتر هول، وأشرف محمد العفيف، ورجا فراس طراد، وايجيون فيليمسين، ومحسن العوضي، ونضال رامز أبولطيف، وجيفري باول ديكنسون، ومايكل باسكال كلينس، وبيرنارد جوسيف دون، وشمسة الفلاسي، وانثوني نكاش، ومحمد ناصر الجناحي، ونعيم يازابيك.

وتتلخص أدوار المجالس الاستشارية للغرف في التمثيل الكامل والتمكين الفعّال لقطاعات الأعمال في دبي، وتقديم الدعم والمشورة لمجالس إدارات الغرف من خلال توفير الخبرة في موضوعات أعمالها الرئيسة، إلى جانب نقل احتياجات القطاعات الاقتصادية لضمان إدراجها في التوصيات المقدمة إلى مجالس إدارات الغرف، ودعم الغرف باقتراح الحلول الأهم للقضايا والموضوعات المطروحة.

يذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد، في عام 2021، إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية، وذلك تحت مظلة غُرف دبي، بما يعكس طموحات إمارة دبي وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة، في ضوء الجهود الرامية إلى تكريس موقع دبي في ساحة الاقتصاد الرقمي العالمي، وترسيخ وجود الشركات العاملة بها على النطاق الدولي، إضافة إلى دعم تمثيل مصالح الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها على النحو الأمثل.

وجاء قرار إعادة الهيكلة ليعكس رؤية القيادة الرشيدة في تلبية متطلبات النمو للفترة القادمة، وتعزيز دور غرف دبي باعتبارها الذراع الاقتصادية لإمارة دبي، وصوت مجتمع الأعمال الفاعل، والإسهام بتنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية، الرامية إلى ترسيخ دور دبي في قلب حركة التجارة العالمية.

• عبدالله الغرير رئيساً فخرياً لغرف دبي.

• سلطان المنصوري رئيساً لمجلس إدارة غرف دبي وغرفة تجارة دبي.

• سلطان بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة غرفة دبي العالمية.. وهلال المري نائباً للرئيس.

• عمر سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وأحمد بن بيات نائباً للرئيس.

• مجالس الإدارات والمجالس الاستشارية تضم نخبة من الشخصيات المتميّزة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

• المجالس الاستشارية تسهم في تقديم الدعم والمشورة لمجالس إدارات الغرف، ونقل احتياجات القطاعات الاقتصادية.