اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بلدية دبي تحصد 62 جائزة ريادية خلال 2024

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | بلدية دبي تحصد 62 جائزة ريادية خلال 2024 1/2
  • الامارات | بلدية دبي تحصد 62 جائزة ريادية خلال 2024 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحصد 62 جائزة ريادية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت بلدية دبي العام الماضي 62 جائزة ريادية توجت من خلالها جهودها المتميزة في تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة ضمن قطاعات حيوية في مجالات العمل البلدي والتي عززت رؤيتها لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية تعمل على جعل دبي مدينة رائدة في الاستدامة والجاذبية وجودة الحياة.

وتعكس هذه الجوائز التزام البلدية بمحاور عملها الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء مجتمعات آمنة وسهلة الوصول وشاملة للجميع مع تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية لضمان بقاء دبي إحدى أكثر مدن العالم جودة للحياة والحفاظ على منظومة البيئة والصحة والسلامة والغذاء وتحقيق الريادة في مجال الأنظمة الغذائية المتطورة وتطوير منظومة التخطيط الحضري المستدام وقطاع البناء والتشييد إضافةً إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي وإدارة المرافق الترفيهية الجاذبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements