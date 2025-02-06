الامارات | السعودية.. لقاح الحمى الشوكية غير مطلوب للمعتمرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت المملكة العربية السعودية اليوم العمل بشرط الحصول على تطعيم الحمى الشوكية التيسيرية لحاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص بإيقاف العمل بما ورد في التعميم رقم (2/15597) بتاريخ 07/01/2025.

وجاء في التعميم الذي صدر اليوم تعليمات بإيقاف العمل بما ورد في التعميم رقم (2/15597) بتاريخ 07/01/2025 بشأن التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة - بغض النظر عن نوع التأشيرة على لقاح الحمى الشوكية التيسيرية.

وأكد التعميم على كافة شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، بما يشمل الطيران الخاص الالتزام بالتعاميم والأوامر والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني.