الامارات | قرقاش: في ظل خطر التهجير.. النظام العربي المعتدل الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها، في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، هو النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابة في منصة "إكس": " في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، يبرز النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها.

وأضاف : "ومع سقوط عصر الميليشيات وهزيمتها، بات التعاون والتنسيق بين الدول العربية أكثر أهمية للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها."