حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، وتماشياً مع عام المجتمع وضمن (أجندة دبي الاجتماعية 33)، اعتمدنا (منظومة دبي لحماية الطفل) بهدف توفير بيئة متكاملة وخدمات شاملة لكل طفل في دبي. كما اعتمدنا سياسة (صندوق التنمية المجتمعية) لتوسيع قاعدة المستفيدين في مجالات التمكين المالي، واعتمدنا مشروع (فرز الوحدات العقارية) في مناطق تملّك المواطنين لتمكين الملّاك من فرز الوحدات السكنية في المبنى الواحد».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «واعتمدنا خلال الاجتماع مبادرة (سوبر بلوك)، لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي لتعزيز البنية التحتية للمشاة وسنبدأ تنفيذ المشروع في 4 مناطق تجريبية... كما اعتمدنا مبادرة (القنوات الرقمية المشتركة) لتقديم خدمات الإمارة في منصات موحدة وتخصصية تشمل: منصة (دبي الآن) للأفراد، ومنصة (استثمر في دبي) للأعمال، ومنصة (زوروا دبي) للسياحة، ووجهنا بتحويل جميع الخدمات في حكومة دبي إلى رقمية بنسبة 100% بحلول 2027».

وأكد سموه «تواصل دبي إرساء معايير عالمية جديدة في رعاية المجتمع والأسرة وتطوير البنية التحتية والرقمية من خلال خدمات استباقية ومبادرات نوعية تستشرف تطلعات وطموحات أهل دبي».