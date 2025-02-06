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الامارات | منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي 1/2
  • الامارات | منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بقصر الوطن في أبوظبي، اليوم الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين كما تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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