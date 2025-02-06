الامارات | ملك البحرين يصل إلى الدولة وحمدان بن زايد في مقدمة مستقبليه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اليوم إلى الدولة في زيارة خاصة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقبال ملك البحرين لدى وصوله.

ويرافق الملك حمد خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفة وعدد من كبار المسؤولين.