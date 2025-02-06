الامارات | 29 مليون مستفيد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية لـ"طرق دبي" في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دورها المجتمعي والإنساني عبر تنفيذ 63 مبادرة على المستويين المحلي والعالمي خلال عام 2024، استفاد منها 29 مليون و224 ألف شخص. وشملت هذه المبادرات دعم الأيتام والأسر المتعففة وأصحاب الهمم داخل الدولة، إضافة إلى الاستجابة السريعة للأحداث الدولية من خلال تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للمحتاجين خارج الدولة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري في هيئة الطرق والمواصلات عبدالله يوسف آل علي: "تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية والمسؤولية المجتمعية، وإشراك مختلف الجهات والمؤسسات في تنفيذ المبادرات، بهدف الوصول وتقديم الدعم للفئات المحتاجة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ روح التعاون والعطاء المستدام".

وأكد آل علي مواصلة الهيئة قيمها المؤسسية والإنسانية الراسخة، وترجمة التوجهات تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

- وقف الأم

شاركت الهيئة في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، تكريمًا للأمهات.

كما نفذت الهيئة مبادرة توزيع الوجبات في محطات المترو خلال منخفض الهدير، استجابةً للمتضررين من المنخفضات الجوية في شتاء 2024، حيث استفاد منها 1.800 شخص في مرحلتها الأولى، وارتفع العدد إلى 3.300 شخص بعد تمديد الحملة، وساهمت الهيئة في العديد من المبادرات الخيرية، أبرزها: حملة "الإمارات معك يا لبنان" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث قدمت الهيئة دعماً للمتضررين. والمساهمة في حملة "سقيا الماء" التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي. ودعم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم من خلال توفير وسائل النقل للمشاركين.

وأطلقت الهيئة مجموعة من المبادرات الخيرية في عام 2024، التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، وفي شهر رمضان المبارك، دشنت مبادرة "البعيد يقرب" بالتعاون مع شركة (كيوليس إم إتش آي مشغّل مترو وترام دبي)، التي وفرت خدمة الاتصال المجاني في محطات مترو دبي لمساعدة الأفراد على التواصل مع أسرهم، ومبادرة "وسيلة خير"، التي قدمت الدعم لـ 8 آلاف شخص من سائقي الحافلات والشاحنات والعمال ورواد العبرات، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على 2.540 مستفيدًا من ذوي الدخل المحدود، بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، ومبادرة "إفطار صائم" بالتعاون مع جمعية بيت الخير، التي استفاد منها 60 ألف شخص.

- الأطفال وكبار السن

حرصت الهيئة على تنفيذ المبادرات المجتمعية، التي تعنى بالأطفل وكبار السن، حيث قدمت للأطفال في مبادرة كسوة العيد ملابس جديدة بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى توزيع العيدية على طلبة المدارس الأهلية الخيرية، ورحلات ترفيهية للأطفال المصابين بالسرطان، بالتعاون مع مؤسسة سوشال هوب والهلال الأحمر، شملت زيارات إلى سينما روكسي وجرين بلانيت، وتنظيم رحلة خاصة لكبار المواطنين لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى.

- تعزيز الثقافة والمعرفة

نظمت الهيئة العديد من الفعاليات الثقافية، إيمانًا منها بدور الثقافة في تعزيز التلاحم المجتمعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التفاعل مع شهر الإمارات للقراءة، عبر تنظيم جلسات تثقيفية لموظفي الهيئة وعائلاتهم استفاد منها 5.000 شخص، ودعم مهرجان طيران الإمارات للآداب من خلال توفير وسائل النقل لضيوف المهرجان.

- المناسبات الوطنية والعالمية

تؤمن الهيئة بأهمية إحياء المناسبات الوطنية لتعزيز الروح الوطنية والمجتمعية، حيث شاركت في إضاءة معالم الإمارات وعرض تصاميم خاصة بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الامارات، على شاشات المترو والترام ولوحات الأنظمة المرورية الذكية، بالإضافة إلى إحياء ذكرى يوم الشهيد والاحتفاء بيوم العلم، وكذلك المشاركة في حملة "زايد وراشد" لتعزيز الإرث التاريخي.

كما احتفت هيئة الطرق والمواصلات بالمناسبات الإنسانية العالمية، مثل: اليوم العالمي لكبار السن، ويوم الطفل العالمي، واليوم العالمي للغة العربية ويوم العمال، تكريمًا لجهود العاملين في مختلف القطاعات.

- دعم أصحاب الهمم: تمكين ودمج مجتمعي

وتولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بأصحاب الهمم، من خلال مبادرات تدعم تمكينهم ودمجهم في المجتمع، حيث ساهمت في دعم سباق النور لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، الذي استفاد منه 4.000 شخص، وتقديم الدعم المالي لفعاليات النشاط الصيفي في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث استفاد منه 200 منتسب. إلى جانب دعم البطلة الإماراتية سهام الرشيدي الحاصلة على 600 ميدالية محلية وعالمية، وتنظيم ورش تعليمية حول أساسيات لغة الإشارة وفنون الطهي، بالإضافة إلى المشاركة في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024"، لاستعراض أحدث التقنيات وخدمات النقل، التي تقدمها الهيئة لدعم أصحاب الهمم.