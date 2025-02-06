لأول مرة في الشرق الأوسط.. تقنية جديدة لاستبدال الورك بالروبوت في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف الدكتور علي البلوشي رئيس شعبة جراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية خبير الذكاء الاصطناعي والجراحات الروبوتية ورئيس مركز "ارثوكيور الطبي" عن إدخال تقنية استبدال الورك بالفتح الأمامي المعروفة باسم "بيكيني" وبمساعدة الروبوت لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في الإمارات.

وقال الدكتور علي البلوشي، في تصريح اليوم، إن التقنية التي تعد الأحدث في العالم يمكن تطبيقها على جميع المرضى الذين يحتاجون إلى استبدال مفصل الورك الأمامي باستثناء أولئك الذين يعانون السمنة المفرطة أو العضلات المفرطة والخلع الولادي، ما قد يجعل الجراحة صعبة من الناحية الفنية حتى من قبل الأيدي الأكثر خبرة. وفي هذه الحالة، يكون علاج الورك التقليدي ولكن بمساعدة الروبوت يمكن الحصول على نتائج أفضل.

من جانبه، قال الدكتور إكرام نظام استشاري جراحة عظام الورك من أستراليا، مخترع التقنية، التي تم نشرها في المجلات العالمية المحكمة بعد اعتمادها من الجهات الرسمية كافة، إن التقنية تعد الأحدث من نوعها في العالم واستخدمت في بعض المراكز المتخصصة في أوروبا وحققت نتائج هائلة جداً للمرضى الذين خضعوا لعمليات استبدال الورك الأمامي.

ولفت إلى أن أهم مزايا جراحة استبدال مفصل الورك بالبكيني تشمل ألماً أقل بعد الجراحة، حيث لا يتم قطع العضلات "الأوتار" ويتم تقليل الألم من خلال برنامج التعافي المعزز (ERP) وفقدان دم أقل أثناء الجراحة وضعف عضلي أقل بعد الجراحة والحركة المبكرة (في وقت مبكر من 3-4 ساعات) وانتعاش سريع على المدى القصير وندبة خفية في الفخذ مع خطر أقل للخلع مع سرعة التعافي والخروج المبكر والسرعة في العودة للقيادة في غضون أسابيع بعد الجراحة والعودة المبكرة إلى العمل مع ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية.

وبين الدكتور إكرام نظام أن المؤشرات الرئيسية لجراحة الورك الأمامية هي التهاب المفاصل التنكسي الكبير (الأولي أو الثانوي) أو العملية الالتهابية (الروماتويد) التي تؤثر على مفصل الورك وتؤدي إلى زيادة الألم وانخفاض الحركة والوظيفة، ويمكن أيضاً إجراء الجراحة لكسر الوركين في بعض الحالات.