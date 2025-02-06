برئاسة ذياب بن طحنون بن محمد.. مجلس أمناء جامعة العين يعقد اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2024-2025

ابوظبي - سيف اليزيد - برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، عقد مجلس أمناء جامعة العين اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2024-2025 في مقر الجامعة بأبوظبي، لمناقشة أهم التطورات الأكاديمية والإنشائية، واعتماد قرارات استراتيجية تعزز من مسيرة الجامعة الريادية.

استعرض المجلس التطورات الإنشائية والتطويرية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، والتي تسهم في تعزيز الحياة الطلابية والبيئة الأكاديمية، وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية تدعم التميز والابتكار.

واستعرض رئيس الجامعة، التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الأكاديمية العالمية، وذلك بفضل التزامها بالمعايير العالمية في البحث العلمي، والتدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية. كما شدد المجلس على أهمية مواصلة الاستثمار في البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات العالمية لتحقيق مزيد من التقدم والابتكار.

وفي إطار التوسع الأكاديمي، اعتمد المجلس إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات الحديثة. ومن أبرز البرامج الجديدة: ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي، ماجستير الآداب في الإعلام الرقمي والعلاقات العامة، ماجستير العلوم في هندسة نظم البرمجيات، ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، دبلوم الدراسات العليا المهني في تعليم الطفولة المبكرة. إضافة إلى ذلك، حصلت الجامعة على الاعتماد الرسمي لعدد من برامج الدكتوراه، مما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تواكب التطورات العلمية والبحثية.

وفي خطوة نوعية تعكس التوسع الاستراتيجي للجامعة، وافق مجلس الأمناء على تأسيس كلية طب الأسنان، لتنضم إلى الكليات الست الحالية في الجامعة، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلبة الراغبين في دراسة هذا التخصص الحيوي، ويعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تقدمية في مجال التعليم الطبي.

وناقش المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في الجامعة، وأفضل السبل لتحقيقها بما يعكس التزام الجامعة بجودة التعليم وتعزيز البيئة الأكاديمية. كما أكد على أهمية تنمية مهارات الطلبة وتزويدهم بالقدرات المطلوبة لسوق العمل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التنافسية للخريجين.



وفي ضوء التحولات الرقمية المتسارعة، ناقش المجلس استراتيجية التحول الرقمي في الجامعة، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية. كما شدد المجلس على أهمية تعزيز التعليم التفاعلي والذكي، بما يضمن تجربة أكاديمية متقدمة للطلبة، ويواكب التغيرات العالمية في مجال التعليم العالي.

وانطلاقًا من التوجيهات الوطنية الخاصة بـ«عام المجتمع»، أوصى رئيس مجلس الأمناء بضرورة تكثيف المبادرات المجتمعية وتعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية لدعم أفراد المجتمع، وتوفير فرص التحاق الطلبة المعسرين الراغبين بالدراسة في الجامعة.



وفي ختام الاجتماع، أكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان على أهمية الاستمرار في تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية، متمنيًا لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية والعملية.