الامارات | "المعاشات" يطلع على مستجدات منصة "معاشي" ويعتمد قرارات وتوصيات اجتماعات لجانه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الأول لعام 2025 الذي انعقد أمس الأربعاء.

وبدأ المنصوري الترحيب بأعضاء المجلس ، ثم شرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع ، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنه، كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين.

واطلع المجلس على مستجدات منصة المعاشات الرقمية "معاشي"، واعتمد تقرير الأداء المالي لشهر ديسمبر 2024 ، وناقش مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة 2025-2027، ثم انتقل لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي أُجريت للمركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2023.

يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر يناير 2025 تشير إلى أن عدد المشتركين ارتفع إلى 154.103‬ مشتركين، مقارنة بنحو 125.420 مشتركا عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها 28.683 مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 18.500 جهة مقارنة بنحو 14.724 جهة في يناير من العام الماضي بزيادة قدرها 3.776 جهة عمل.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر يناير 5202 إلى 21.051 متقاعداً مقارنة بنحو 19.714 متقاعداً في يناير 2024، كما بلغ عدد المستحقين 8.275 مستحقاً، مقارنة بنحو 8.084 مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة عن شهر يناير 2025 إلى 807.942.274.64 درهما، مقارنة بنحو 748.951.113.20 درهما عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 58.991.161 درهما.