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محمد بن راشد: تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي

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محمد بن راشد: تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أن تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي.. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «قبل 3 أعوام أعدنا هيكلة غرفة التجارة في دبي لثلاث غرف.. غرفة تجارة دبي.. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وغرفة دبي العالمية.. وبحمدالله حققت الهيكلة الجديدة نجاحات متميزة.. واليوم اعتمدنا تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة.. تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي.. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية. كل التوفيق للفريق في مهام عملهم في خدمة ودعم كافة رجال الأعمال في دبي».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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