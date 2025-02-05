الامارات | 61 يوماً كل عام لاستقبال طلبات الإقامة الذهبية للتربويين المتميّزين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن مواعيد استقبال طلبات الإقامة الذهبية للتربويين المتميّزين في مؤسسات التعليم العالي والعام بالإمارة، كل عام، إذ يُفتح باب التسجيل لتقديم الطلبات لمدة 60 يوماً، في الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلنها أخيراً، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمنح الإقامة الذهبية للتربويين المتميّزين أصحاب الإسهامات الاستثنائية في التعليم.

لجنة متخصصة

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن الطلبات المقدمة منذ انطلاق المبادرة لاتزال قيد الحصر والدراسة والتدقيق، وستُعلن تفاصيل الذين تنطبق عليهم المعايير فور الانتهاء من عملية المراجعة والانتقاء، موضحة أن هناك لجنة متخصصة تنظر في الطلبات، وتقدم توصياتها إلى الهيئة، التي تقوم بدورها بمراجعة التوصيات والتنسيق مع الجهات المتخصصة، ليتم بعدها إبلاغ التربويين الذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وأفادت بأنه يمكن للمؤسسة التعليمية ترشيح كوادرها التعليمية الذين استوفوا المعايير، مع ضرورة تقديم وثائق ثبوتية تضم «تقارير تقييمات الرقابة المدرسية لمديري المدارس فقط، ونتائج الاستبانات وخطابات التزكية المقدمة من الطلبة وأولياء الأمور، وخطابات التزكية من الكوادر التعليمية لمديري المؤسسات التعليمية، مع توفير أدلة على المشاركة المجتمعية، ووثائق تظهر تحسن نتائج الطلبة، وخطاب توصية بجانب ترشيح من مجلس الأمناء».

5 فئات

وأوضحت أن سياسة منح الإقامة الذهبية أتاحت الفرصة لخمس فئات للحصول على الإقامة الذهبية، وتضم مديري المدارس والقيادات المدرسية، ومديري مراكز الطفولة المبكرة، والمديرين الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي، والمعلمين في المدارس ومراكز الطفولة المبكرة، وأعضاء الهيئة التدريسية والقيادات الإدارية العليا، الذين يعملون بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت أنه يجب على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي تقديم ما يُثبت الإسهامات البحثية، مثل الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المرموقة، والمنح البحثية، والتعاون البحثي والتقارير الاستشارية، علاوة على الأعمال الإبداعية أو المعارض.

ويجب على كوادر مؤسسات التعليم العالي فقط، أن تكون حاصلة على درجة علمية متقدمة، مثل الدكتوراه أو الدكتوراه المهنية أو الماجستير، أو شهادة مهنية ذات صلة، مثل شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA)، أو زمالة مهنية.

4 معايير

ووضعت المبادرة أربعة معايير للتربويين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي للتقديم على الإقامة الذهبية، إذ تضمنت التميّز في الإنجازات الأكاديمية والإسهامات الإبداعية في مجال التعليم، وتحقيق نجاح ملموس في الارتقاء بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وإحداث تأثير إيجابي ملموس، والحصول على تقدير واسع في الأوساط التربوية، وتقديم إسهامات بارزة في تحسين نتائج الطلبة، بما في ذلك تقدمهم الأكاديمي وحصولهم على المؤهلات المعتمدة.

وأوضحت أن معايير الأهلية لمديري المدارس تركز على أن يكون المدير قد نجح في تحسين تقييم المدرسة، من جيد إلى تقييم أفضل في التقييمات السنوية لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ويجب أن يحافظ على هذا التقييم أو يتمكن من تحسينه، كما يجب تقديم أدلة واضحة على تحسن نتائج الطلبة، بما في ذلك تقدمهم الدراسي ومخرجات ما بعد التخرج.

معايير للمعلمين

وأكدت أنه يجب على المعلم أن يكون حاصلاً على جائزة تعليمية مرموقة، إما أن تكون جائزة تعليمية وطنية، مثل «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز» أو ما يشابهها، أو جائزة تعليمية دولية مثل «جائزة المعلم العالمية» أو ما يشابهها، أو تم تكريمه من خلال المنح أو المسابقات أو الزمالات، مع إلزامية تقديم ما يثبت إسهاماته الإيجابية في مجتمع المؤسسة التعليمية أو المجتمع عموماً، من خلال مشروعات تعليمية أو شراكات مجتمعية أو مبادرات اجتماعية.

وينبغي أن يحقق المعلم نتائج ملموسة في تحسين مستوى الأداء الدراسي للطلبة المواطنين مع إثبات ذلك، فضلاً عن تحقيق إنجازات واضحة في دعم التطور الأكاديمي والاجتماعي لأصحاب الهمم.

. 5 فئات بمجتمع التعليم في دبي لديها فرصة طلب الإقامة الذهبية.

. 4 معايير تحكم عملية التقديم للتربويين والمدارس والجامعات.

. لجنة متخصصة لفحص الطلبات وتقديم التوصيات لهيئة المعرفة.