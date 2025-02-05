قائد الحرس الوطني يشهد تمارين الحرس الوطني الكويتي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، ختام تمريني "CPX نصر 20" و"أسد الجزيرة 6"، اللذين استعرضا مهارات القيادة والتكتيكات الميدانية المتقدمة.

وأشاد قائد الحرس الوطني بالمستوى المتقدم للتنظيم والجاهزية والاحترافية التي أظهرها المشاركون، مؤكدًا أن هذه التمارين تعزز العمل المشترك، وتسهم في تطوير آليات الاستجابة للطوارئ والتحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز جاهزية القوات لمختلف السيناريوهات الأمنية.

كما التقى قائد الحرس الوطني،خلال الزيارة، بالفريق الركن هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وكيل الحرس الوطني الكويتي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والأمنية، بما يسهم في تطوير القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين.