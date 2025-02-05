الامارات | «هناء» تستعيد بصرها بعد 30 عاماً مع العمى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعادت سيدة يمنية بصرها بعد معاناتها الطويلة مع العمى الذي أصابها منذ طفولتها وذلك بفضل جراحة ثورية غيرت حياتها تماماً في أحد المستشفيات في أبوظبي.

وتُعد حالة هناء مهدي صالح علي البالغة 40 عاما استثنائية، حيث عانت من ضعف النظر طوال حياتها مع فقدان القدرة على ممارسة أنشطتها اليومية بشكل طبيعي ما أثر على استقلاليتها وجودة حياتها بشكل عام.

وبالرغم من محاولات والدها علاج حالتها من خلال استشارات مع مستشفيات حول العالم فلم تُكلل جهوده بالنجاح بسبب التشخيص الخاطئ، إذ شخصت حالتها على مدار سنوات على أنها فقدان دائم للنظر بسبب العمى الليلي وإعتام عدسة العين الشديد، بينما كانت المشكلة الحقيقية تكمن في شبكية العين.

وقررت شقيقة هناء، المقيمة في الإمارات، تشجيعها على زيارة مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي بعد سماعها عن استخدام المستشفى أحدث التقنيات العلاجية، حيث قدم لها الأمل الجديد في استعادة بصرها.

وفي أكتوبر من العام الماضي زارت هناء المستشفى وأجرت فحصا شاملا، كشف عن إصابتها بحالة نادرة تُعرف بالضمور التلفيفي، إضافة إلى إعتام عدسة العين المتقدم والوذمة البقعية الكيسية.

وقالت هناء عن تجربتها: «واجهت صعوبات كبيرة في حياتي بسبب العمى منذ أن كنت في العاشرة من عمري. كان ذلك يمنعني من العيش حياة طبيعية كأي طفل، لكن بعد سماعي عن العلاجات المتطورة في أبوظبي شعرت بأن هناك فرصة حقيقية لاستعادة نظري».

وأجرى الدكتور سيد محمد أسعد علي، استشاري طب العيون في المستشفى، عمليات جراحية ناجحة على كلتا عيني هناء باستخدام تقنيات حديثة مما أتاح لها استعادة بصرها بعد 30 عامًا من فقدانه.