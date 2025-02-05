سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي - الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جانباً من من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي-الأوروبي.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدت جانباً من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي-الأوروبي والذي تستضيفه الداخلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي واليوروبول وجهاز الشرطة الخليجي، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لاستدامة تنسيق الجهود الدولية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعم كفاءة التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بجميع أنواعها، نتطلع دوماً لتعزيز مسارات التعاون الدولي نحو عالمٍ أكثر أماناً».