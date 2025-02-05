"خيرية رأس الخيمة" تقدم 6000 مساعدة العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية النقاب عن تقديمها 6000 مساعدة متنوعة خلال العام الماضي 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم.

وأكد عبد العزيز عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المؤسسة حرصت من خلال تقديم هذه المساعدات على أداء رسالتها وواجبها الخيري والإنساني، والإسهام في مساعدة الأسر والحالات المعوزة والمتعففة، وتعزيز الاستقرار الأسري بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.

وأضاف الزعابي أن رأس الخيمة للأعمال الخيرية سعت خلال العام الماضي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الحالات المستحقة في مختلف المجالات بعد التحقق من أحقيتها للمساعدة.

ومن جانبه أوضح محمد جكة المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة خلال العام الماضي توزعت بين العديد من المجالات بغية الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وأضاف المنصوري أن هذه المجالات تضمنت الإسكان ودعم طلبة العلم وعلاج المرضى ودعم الأسر المنتجة وتشجيع الأسر المواطنة على إقامة المشاريع التجارية والحرف الصغيرة في مجال صيد الأسماك، وتجارة الماشية والعسل وغيرها وتفريج كربة 23 حالة من أصحاب القضايا التنفيذية وكذلك بعض من نزلاء المؤسسة العقابية الإصلاحية وبناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام وسقيا الماء بالإضافة للمساعدات العينية.