عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة. ورحب سموه بمعالي محمد علي النفطي وبحثا خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها دوام الاستقرار والازدهار. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية.