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منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

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منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتبادل سموه، ومعالي أحمد الصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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