الامارات | عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية تونس علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.

ورحب سموه بالوزير محمد علي النفطي وبحثا خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، والدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية.