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الامارات | منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني 1/2
  • الامارات | منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتبادل سموه، وأحمد الصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من كبار المسؤولين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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