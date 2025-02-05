الامارات | محمد بن راشد: تعازينا للمسلمين الإسماعيليين في العالم بوفاة الآغا خان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تعازيه للمسلمين الإسماعيليين في العالم بوفاة الآغا خان.

وقال سموه، في تدوينة عبر منصة إكس: "نبعث بخالص التعازي والمواساة للمسلمين الإسماعيليين في العالم بوفاة الآغا خان. لم يكن فقط زعيما عظيما لشعبه فحسب بل كان صديقا حقيقيا وفارسا يحب الخيول ويفهمها بعمق. وفوق كل ذلك، كان واحدا من أعظم الخيرين في العالم، كرس حياته لتخفيف البؤس الناجم عن الفقر وتعزيز التنمية البشرية، وبناء الجسور بين المجتمعات، والعمل بلا كلل من أجل السلام."