الامارات | 5 حالات يستحق فيها العامل "إجازة بأجر".. تعرّف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خمس حالات يستحق فيها العامل إجازة بأجر أو يجوز له أن يحصل على تلك الإجازات مدفوعة الراتب.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للعامل الحصول على إجازة حداد لمدة خمسة أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة.

وأوضحت أنه يمكن أيضاً للعامل الحصول على إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.

كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة. ويشترط للحصول على الإجازات المشار إليها تقديم ما يُثبت ذلك من الجهات المعنية. ويستحق العامل أيضاً إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات والرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويحق له الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما تُستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.