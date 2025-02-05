"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد لطف الله جوكتاش، السفير الجديد للجمهورية التركية لدى الدولة.

وأعرب سعادته عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع تركيا في شتّى المجالات.

من جانبه، أشاد سفير الجمهورية التركية الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".