اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تيمور الشرقية الجديد

0 نشر
0 تبليغ

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تيمور الشرقية الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد روي مانويل هانجام، السفير الجديد لجمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية لدى الدولة.
وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع تيمور الشرقية في شتّى المجالات.
من جانبه، أشاد سفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا