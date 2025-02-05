الامارات | حمدان بن محمد: كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية صرح أكاديمي وعسكري شامخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية صرح أكاديمي وعسكري شامخ يرفد الوطن بخبرات وقيادات تتحمل مسؤولياتها بكل اقتدار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : " شهدت اليوم حفل تخريج الدورة الـ 25 من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية … هذه الكلية تمثل صرحاً أكاديمياً وعسكرياً شامخاً يرفد الوطن بخبرات وقيادات تتحمل مسؤولياتها بكل اقتدار …".

وتابع سموه قائلا: "نبارك لهذه الكوكبة من شبابنا تخرجهم، ونسأل الله أن يوفقهم في خدمة وطننا الغالي وإعلاء شأنه".