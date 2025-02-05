الامارات | محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، جانباً من فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، الذي تنظمه وزارة الداخلية، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بالروية.

وأشاد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجهود وزارة الداخلية، بقيادة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وما تقوم به الوزارة من مبادرات من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يخدم في رفع الكفاءة الميدانية لمختلف الفرق، وتأكيد أعلى مستويات جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة لها، منوهاً سموّه باستضافة وتنظيم هذا التحدي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، من أجل صقل مواهب وخبرات عناصر الشرطة في دولة الإمارات.

واطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، وجمع من قادة الفرق التكتيكية، على مُنافسات التحدي الخاصة بتحدي «البرج العالي» الذي يعد واحداً من خمسة تحديات رئيسة في الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى العالم، والذي شهد هذا العام المشاركة الأكبر من حيث عدد الفِرَق، بواقع 105 فِرَق من 46 دولة.

وتابع سموّه والحضور مُشاركة عدد من الفِرَق الشرطية في رمي الأهداف، والنزول عن البرج العالي، في استعراض للمهارة واللياقة البدنية العالية، والخبرة، والحضور السريع للأفراد في التنافس والتدخل السريع في العمليات الشرطية التكتيكية.

كما اطّلع على القدرات العالية لعناصر الفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفِرَق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المُتخصص لخوض المنافسات والتغلب على التحديات المختلفة.

والتقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقادة الفِرَق التكتيكية المُشاركة في التحدي، حيث أعرب لهم عن تقديره للمستوى المتقدم الذي أظهرته فرقهم في الميدان، وأمنياته لهم بمواصلة التميز في أداء مهامهم، بما لها من أثر في حفظ أمن وأمان المجتمعات، وتأكيد القدرة على التصدي بكفاءة للمواقف التي تتطلب مهارات تكتيكية خاصة، ولياقة بدنية وذهنية عالية.

إلى ذلك تسلّم سموّه «درع التحدي» من الفريق عبدالله خليفة المري، ثم اطلع على شهادة دخول «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» لموسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا العام، في أكبر عدد من الدول تُشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية «سوات» على مستوى العالم، بواقع 46 دولة.

والتقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فريق شرطة دبي النسائي، المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، حيث شجعهن سموّه على مواصلة التميز والعمل على تنمية المهارات، بما يثبت قدرة المرأة وجدارتها بالمشاركة في خدمة الوطن في مختلف الميادين وضمن المجالات كافة، بما في ذلك المجال الأمني، فيما التُقطت لسموّه الصور التذكارية مع الفريق.