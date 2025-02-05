الامارات | «دبي الصحية» تؤكد دور الشراكات في دعم التعليم الطبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، حيث استعرض الاجتماع أبرز المشاريع التي نفذتها «دبي الصحية» خلال الدورة السابقة، التي هدفت من خلالها إلى تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية لتصبح الأكثر كفاءة، وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، عبر تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية.

وأكد المجلس أهمية الشراكات العالمية في دعم التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي، كما تم خلال الاجتماع الاحتفاء بمرور 10 سنوات من الشراكة الأكاديمية الناجحة مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية، التي تأسست بين جامعتَي محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكوينز بلفاست البريطانية، في عام 2015، بهدف تطوير الجامعة وكلية الطب التابعة لها، وتلبية المتطلبات المحلية والإقليمية في مجالات التعليم والتدريب والبحث الطبي عالي الجودة.

وعُقد الاجتماع في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جـريـر، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحـي، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف، والدكتور علوي الشيخ علي، ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، وأثنى على الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز ريادة إمارة دبي إقليمياً وعالمياً في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وقال سموّه: «يسعدنا أن ينعقد اجتماعنا الأول للعام الجديد ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات من الشراكة الأكاديمية الناجحة بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة كوينز بلفاست البريطانية، التي تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الأكاديمي العالمي، هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس التزامنا المستمر بتطوير القطاع الصحي في دبي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتميز الطبي والرعاية الصحية».

وأشاد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكات العالمية الناجحة، التي أسستها دبي الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير النظام الصحي، من بينها الشراكة الأكاديمية مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية، التي أسهمت في تطوير البرامج التعليمية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ودعمت جهود البحث العلمي بها.

وأعرب سموّه عن تقديره للجهود المتميزة لفريق دبي الصحية في تحسين جودة الخدمات بشكل مستمر، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية لدعم قدرات القطاع الصحي.