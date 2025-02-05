الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس جمهورية الأرجنتين، خافيير ميلي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله، أمس، في أبوظبي، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، خيراردو فيرثين.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استثمار الفرص المتاحة لتعزيزها في قطاعات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة خيراردو فيرثين، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى البناء على العلاقات المتميّزة مع جمهورية الأرجنتين، وتعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، وسفير الدولة لدى الأرجنتين، سعيد عبدالله القمزي.