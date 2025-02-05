الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل نهجنا في حماية البيئة وترسيخ مبادئ الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص الإمارات على الإسهام في مسار العمل المناخي الدولي.

وقال سموه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «في (يوم البيئة الوطني) نستلهم إرثنا الثري والممتد في مجال الاستدامة، ونواصل نهجنا الراسخ في حماية البيئة وصيانة مواردها، ودعم تنوعها من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».

وتابع سموه قائلاً: «نؤكد أن الإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في مسار العمل المناخي الدولي، وتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه التحديات البيئية».

كما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة.. والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم البيئة الوطني»: «إن هذا اليوم مناسبة سنوية وطنية.. هدفها ترسيخ مبادئ الاستدامة، والحفاظ على البيئة، ورفع وعي الأجيال الجديدة.. وتعزيز السلوكيات العامة الصديقة للبيئة.. وابتكار ممارسات حكومية ومجتمعية تعزز إرثنا الوطني البيئي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ندعو الجميع للقيام بدوره في الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة.. وندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة على منصة «إكس»: «ونحن نحتفي بيوم البيئة الوطني.. نؤكد مواصلة تعزيز نهجنا في حماية البيئة والحفاظ على توازنها وتنوعها، انطلاقاً من رؤيتنا الشاملة بشأن الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

من جانب آخر، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق «يوم البيئة الوطني» الـ28 تحت شعار «جذورنا أساس مستقبلنا»، بهدف تسليط الضوء على أسمى قيم ومبادئ الحفاظ على البيئة، وصون الطبيعة للمجتمع الإماراتي القديم، واتخاذها كأساس راسخ للبناء عليها، ورفع وعي المجتمع تجاهها، وتبنيها من أجل خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويأتي إطلاق يوم البيئة الوطني - الذي يحلّ في الرابع من فبراير من كل عام - تحت شعار «جذورنا أساس مستقبلنا»، ليواكب إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، العام الجاري «عام المجتمع».

ويمثل المجتمع المحرك الرئيس لمنظومة التنمية بالدولة في كل المجالات، ويستطيع لعب دور كبير في تنمية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر.

محمد بن زايد:

. الإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في مسار العمل المناخي الدولي.

محمد بن راشد:

. ندعو الجميع للقيام بدوره في الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة.

منصور بن زايد:

. نؤكد مواصلة تعزيز نهجنا في حماية البيئة والحفاظ على تنوعها.