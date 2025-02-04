سيف بن زايد: أبارك لجميع الخريجين وأسرهم هذا الإنجاز

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشرفت برفقة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي بحضور حفل تخريج كوكبةٍ متميزة من أبناء الوطن منتسبي دورات المرشحين الـ 36 وعددهم (235)، والجامعيين الـ 38 وعددهم (69)، والجامعيات الـ 22 وعددهن (22)، وزملائهم من الطلبة والطالبات الموفدين من 31 دولة صديقة وعددهم (53) إلى جانب الطلبة الموفدين من الدول الشقيقة وعددهم (7)، أبارك لجميع الخريجين وأسرهم هذا الإنجاز، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة والمجتمع بتفانٍ وإخلاص».