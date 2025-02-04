ملك البحرين يستقبل رئيس المكتب الوطني للإعلام

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصافرية اليوم، معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، بمناسبة زيارته للبلاد.

ونقل معاليه إلى جلالة ملك مملكة البحرين تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخالص تمنيات سموهما للمملكة وشعبها باستمرار التقدم والنماء تحت قيادة جلالته الحكيمة. ورحب جلالة الملك بمعالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، وأبلغه نقل تحياته وتمنياته الطيبة لصاحب السمو رئيس الدولة، ولصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولشعب الإمارات دوام الرخاء والازدهار.

وأكد جلالته خلال اللقاء على تميز العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك الوطيد والتنسيق الأخوي من تطور مستمر في جميع المجالات، ولاسيما على المستوى الإعلامي بما يعزز مصالحهما المتبادلة.

ونوه جلالة الملك بهذه الزيارات المتبادلة بين البلدين لما لها من دور كبير في تعزيز وتوطيد التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين. وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما حققته من إنجازات تنموية وحضارية ونهضة شاملة في كل الميادين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

من جهته، أعرب معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك البحرين لما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم على توطيد الأواصر التاريخية والروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.