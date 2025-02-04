نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأميركية بمناسبة عيد الاستقلال

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، بمناسبة عيد الاستقلال للولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في أبوظبي، أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الجالية الأميركية المقيمة في الدولة. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت السفيرة الأميركية بعمق وقوة العلاقات التي تربط بلادها ودولة الإمارات والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود.



وأشارت إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وأحد أبرز الوجهات جذباً للشركات الأميركية عبر أكثر من 1500 شركة أميركية تعمل في مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة.