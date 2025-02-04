اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي، وفرص تنميته في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يلبي تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا