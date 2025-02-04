رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي، وفرص تنميته في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يلبي تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها.