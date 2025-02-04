شرطة أبوظبي تكرم (60) سائقاً ملتزماً مرورياً

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت دورية السعادة في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين التابعة لمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي(60)سائقًا ملتزمًا بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع إطلالة العام 2025 وذلك ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق من خلال الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق وإسعاد المجتمع.



وقدم عناصر دورية السعادة والدوريات المرورية هدايا للسائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات واسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.

وأكد العميد مطر عبدالله المهيري النائب لمدير المديرية لشؤون المرور في إدارة المروروالدوريات الأمنية -العين اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرقات ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين موضحًأ أن دورية السعادة تسهم في تحقيق السعادة للسائقين والركاب الملتزمين بالأنظمة المرورية، وتحفزهم على السلوكيات الإيجابية.



وأشاد العقيد جابر سعيدان المنصوري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية منطقة العين بالإنابة بالتزام السائقين وحرصهم على استدامة طرق إمارة أبوظبي أكثر أمناً، لافتاً الى أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات التحفيزية تحقيقاً للتنمية المروية المستدامة، ودعماً للسائقين الملتزمين، والحد من وقوع الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.



وأعرب السائقون عن فرحتهم وتقديرهم لجهود شرطة أبوظبي في تعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي باتباع إرشادات السلامة لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.