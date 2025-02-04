رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الأرجنتين تسلمها عبدالله بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله اليوم في أبوظبي، معالي خيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل استثمار الفرص المتاحة لتعزيزها في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي خيراردو فيرثين مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى البناء على العلاقات المتميزة مع جمهورية الأرجنتين وتعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. حضر اللقاء معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعادة سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى الأرجنتين.