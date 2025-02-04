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محمد بن راشد: ندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة

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محمد بن راشد: ندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم البيئة الوطني مناسبة سنوية وطنية .. هدفها ترسيخ مبادىء الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع وعي الأجيال الجديدة.

وقال سموه: ندعو الجميع للقيام بدوره في الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة، والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"يوم البيئة الوطني مناسبة سنوية وطنية .. هدفها ترسيخ مبادىء الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع وعي الأجيال الجديدة .. وتعزيز السلوكيات العامة الصديقة للبيئة .. وابتكار ممارسات حكومية ومجتمعية تعزز إرثنا الوطني البيئي .. وندعو الجميع للقيام بدوره في الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة .. وندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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