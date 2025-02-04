محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدورة الـ49 من المرشحين الضباط

ابوظبي - سيف اليزيد - يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،حفل تخريج الدورة الـ49 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية.
ابوظبي - سيف اليزيد - يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،حفل تخريج الدورة الـ49 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية