محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدورة الـ49 من المرشحين الضباط

ابوظبي - سيف اليزيد - يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،حفل تخريج الدورة الـ49 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية.