6 أصناف من التمور الإماراتية تزين مهرجان الوثبة بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تزين ستة أصناف من التمور الإماراتية مهرجان الوثبة للتمور في دورته الثانية، من خلال مسابقات التغليف التي يشارك فيها منتجو ومصنعو التمور، حيث تُدرج تمور "الدباس، والفرض، والخلاص، وبومعان، والشيشي، والزاملي ضمن التمور المخصصة للمشاركة في المنافسات.

ويتضمن المهرجان 12 مسابقة لتغليف التمور خصص لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم، بالإضافة إلى سوق شعبي يشمل محلات بيع التمور والصناعات المرتبطة بها ومحلات للأدوات الزراعية وفسائل النخيل.

ويقدم المهرجان لمحة عن أصناف التمور التي تدخل في منافسات المسابقات، حيث تُزرع تمور "الخلاص" بكثرة في مختلف مناطق الدولة، ويتميز بلونه البني الفاتح وشكله البيضاوي، ويبلغ موعد نضجه منتصف الموسم ، ويعد من أصناف التمور التجارية واسعة الانتشار والمرغوبة محليًا ودوليًا.

ويعتبر تمر "الدباس" من التمور ذات المحتوى السكري المنخفض، ويتميز بشكله البيضاوي ولونه البني الفاتح، وهو من الأصناف التجارية المتميزة، إذ تكثر زراعته في أبوظبي، لا سيما في منطقة الظفرة، وتحديدًا في محاضر ليوا ومدينة زايد، ويبلغ موعد نضجه منتصف الموسم.

أما تمر "الفرض"، فيتميز بلونه البني الفاتح وشكله البيضاوي، ويبلغ موعد نضجه منتصف الموسم، وهو من الأصناف التجارية واسعة الانتشار والمرغوبة محليًا ودوليًا، كما يُزرع في مختلف مناطق الإمارات.

ويُعد تمر "بومعان" من الأصناف التجارية واسعة الانتشار محليًا، لا سيما في إمارة أبوظبي، في مناطق ليوا والعين وأم غافة وسويحان والخزنة وغيرها ، ويتميز بشكله البيضاوي القصير، وحجمه كبير، ولونه البني الغامق، ويبلغ موعد نضجه منتصف الموسم.

أما تمر "الشيشي"، فيُعد من الأصناف المميزة، حيث يمتاز بقوة جذعه وسعفه، كما أن ثماره كبيرة نسبيًا، يُزرع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويتميز بلونه البني وشكله البيضاوي، وقشرته السميكة نسبيًا، وملمسه الجاف قليلًا.

كما يتميز تمر "الزاملي" بشكله الأسطواني متوسط الحجم، ولونه البني المصحوب بلمعة ذهبية تمنحه بريقًا خاصًا، ويُعد الزاملي من الأصناف التي يتأخر نضجها خلال موسم الرطب وجني التمور.

ويُسلط المهرجان الضوء على تنوع أصناف التمور في دولة الإمارات، من خلال محال بيع التمور التي توفر أجود الأصناف عالية الجودة، مما يُحفز أصحاب المحال والمنتجين والمزارعين على تعبئة هذه التمور بأفضل الوسائل المستدامة، والعمل على تسويقها محليًا ودوليًا، نظرًا لجودتها وتغليفها وأسعارها التنافسية.