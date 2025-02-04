الامارات | 7 مواد دراسية لـ «طلبة المنزل» العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التعليم المستمر المتكامل، سبع مواد دراسية رئيسة لطلبة الصف الـ12 في الدراسة المنزلية للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، تضم الرياضيات، والفيزياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، وتبقي الأحياء والكيمياء مواد اختيارية.

وأكدت إدراج الأحياء مادة اختيارية لجميع الطلبة، ويؤدون الامتحانات فيها بشكل افتراضي، وفي حال رغبة الطالب في تغيير المادة الاختيارية من الأحياء إلى الكيمياء، يمكنه إبلاغ المنسق المختص لإتمام عملية التغيير.

وقالت إن الدراسة المنزلية للصف الـ12 متاحة ضمن «المسار العام» فقط، ولا توجد مسارات أخرى متاحة في هذا النظام، ويتوجب على الطلبة الانتباه عند تصفح الكتب الدراسية عبر موقع الديوان، والتأكد من اختيار الكتب الخاصة بالمسار الصحيح، مشددة على التزام المقررات والاطلاع على التحديثات المتعلقة بالامتحانات، والتواصل مع المنسقين لضمان تجربة تعليمية ناجحة.

وحول نظام الاختبارات، من المقرر أن تعقد امتحانات نهاية العام في شهرَي أبريل أو مايو، حيث يتم إبلاغ الطلبة مسبقاً بأسماء المدارس المخصصة لعقد الامتحانات، ويتم توزيع الطلاب على المدارس القريبة من مناطقهم السكنية لتسهيل الحضور.

وتعتمد الامتحانات على نظام الأسئلة الاختيارية، ما يتيح للطلاب التفكير والتحليل بدلاً من الحفظ، وتهدف الأسئلة إلى قياس التفكير النقدي والإبداعي، ومهارات حل المشكلات، وتحليل الجداول والرسوم البيانية.

وحددت الوزارة إجراءات وضوابط الدراسة المنزلية للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، ضمن المنهجية الجديدة التي تركز على التعليم القائم على الفهم والتطبيق، حيث يدرس طلاب الصفوف من السابع حتى الصف الـ12 مناهج وزارة التربية ذاتياً، من دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة، ويتقدمون للامتحانات الإلكترونية وفق النظام المعمول به في الوزارة.

وأفادت الوزارة بأن هذا المسار يقبل كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول بالتعليم العام والخاص، إذ وضعت آليات للحصول على الكتب الدراسية، وسبل التعامل مع المواد الاختيارية، ونظام الامتحانات لطلبة الـ12، وعدد المواد التي يدرسها الطالب، فضلاً عن المقررات التي يتقدم فيها الطالب للامتحان.

وأعلنت تفاصيل مقررات الصف الـ12 للعام الأكاديمي الجاري، إذ تأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير العملية التعليمية والانتقال إلى نموذج تعليمي يركز على التفكير الإبداعي والمهارات التحليلية، بعيداً عن الحفظ التقليدي.

وتوزعت المقررات التي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيلها، على مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنمية المهارات الأكاديمية والعملية، وشملت اللغة العربية، التي تضم دراسة نصوص أدبية متنوعة، مثل: جادك الغيث، ونثر الجو، وقصة السماور، فضلاً عن التركيز على الجوانب النحوية، كالجمل الاسمية والفعلية، والنحو والصرف، والتربية الإسلامية وما تتضمنه من موضوعات تعزز القيم الأخلاقية والفكر الوسطي.

واشتملت المقررات على التكنولوجيا والمستقبل، حيث يدرس الطالب تأثير التطورات التكنولوجية في صناعة الطاقة العالمية، إضافة إلى العلوم الطبيعية، وتضم الكيمياء «الأحماض والقواعد، والطاقة الكيميائية»، والأحياء: «الوراثة، والجهاز المناعي».

فيما تركز الرياضيات على دراسة الدوال، والمعادلات الأسية واللوغاريتمية، وأنظمة المعادلات والمصفوفات، والقطوع المخروطية، والفيزياء التي تضم موضوعات مثل الكهرباء الساكنة، والمجالات الكهربائية، وتطبيقات الدوائر الكهربائية.

وتضم الكتب المقررة لطلبة الـ12 سرد الذات الذي يتناول ذكريات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من الطفولة حتى الأحداث التاريخية التي عاصرها، وبقوة الاتحاد: يعرض التحولات الوطنية والتراث الإماراتي، والتكنولوجيا ومستقبل الطاقة: يستعرض تأثير التكنولوجيا في توازن العرض والطلب في مجال الطاقة.

• الأحياء «اختيارية» للجميع، وللطالب حق التعديل.

• الدراسة المنزلية تحدد «المسار العام» فقط لطلبة الصف الـ12.