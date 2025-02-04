الامارات | «الوطني» يناقش سياسة رفع كفاءة العاملين في «الحكومي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي بمشاركة أعضاء المجلس لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، الذي سيناقشه المجلس غداً.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول الموضوع، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.

من جانب آخر، واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، مقررة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتنسيق بين وزارة الصحة ومراكز الإخصاب لدعم الأسر الراغبة في الإنجاب، واستعراض التجارب والممارسات الطبية العالمية في شأن الإخصاب، وأهم المبادرات القائمة لدعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم الخدمات وفقاً للعوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإنجاب، والحاجة لوجود ربط إلكتروني بين مراكز الإخصاب والجهات التابعة للهيئات الصحية المحلية في الدولة والوزارة، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب وجهود الحكومة في هذا الشأن.