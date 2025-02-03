خليفة بن محمد: «الأخوة الإنسانية» هدية الإمارات للعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن وثيقة «الأخوة الإنسانية» الموقعة بأبوظبي عام 2019 والهادفة لترسيخ السلام والتعايش المشترك عالمياً، تعد هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الأمم.

وأضاف، احتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، أن اعتماد الأمم المتحدة لهذا اليوم، يعتبر تتويجاً لما تضمنته الوثيقة التاريخية من مبادئ إنسانية سامية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد أن الإمارات رسخت الأخوة الإنسانية بأبهى صورة، عبر إطلاق جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية، ومبادرة إرث زايد الإنساني، وتشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وإنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية والعالمية التي تعزز مسيرة العطاء الممتد للأخوة الإنسانية.