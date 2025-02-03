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الامارات | رئيس الدولة يزور محمد البواردي في منزله بأبوظبي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | رئيس الدولة يزور محمد البواردي في منزله بأبوظبي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، محمد أحمد البواردي في منزله بأبوظبي.

وتبادل سموّه الأحاديث الودية مع البواردي، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، مشيداً بدوره وإخلاصه في خدمة وطنه خلال مسيرته المهنية، فيما رحب البواردي وأفراد أسرته بسموّه، معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لحرص سموّه الدائم على تعزيز قِيَم التواصل الأصيلة في مجتمع الإمارات.

رافق سموّه خلال الزيارة، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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