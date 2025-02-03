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الامارات | رئيس الدولة يزور محمد البواردي في منزله في أبوظبي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | رئيس الدولة يزور محمد البواردي في منزله في أبوظبي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، محمد أحمد البواردي في منزله في أبوظبي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع البواردي متمنياً له دوام الصحة والسعادة..مشيداً بدوره وإخلاصه في خدمة وطنه خلال مسيرته المهنية..فيما رحب البواردي وأفراد أسرته بسموه معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لحرص سموه الدائم على تعزيز قيم التواصل الأصيلة في مجتمع الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من المسؤولين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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